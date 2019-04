Orbán két és fél órán keresztül beszélgetett egy francia liberális filozófussal

A francia politikai aktivista, filozófus és író, Bernard-Henri Lévy februárban az Indexnek adott interjújában bírálta Orbán Viktor és az illiberalizmust. Április elején aztán Orbán Viktor meghívta Lévy-t egy kávéra, amit a francia el is fogadott. Most hétfőn Budapestre érkezett, így meg is ejtették a kávézást.



Az Index szerint Orbán és Lévy két és fél órán keresztül beszélgetett a karmelita kolostorban, ahol a miniszterelnöki iroda is található.

„A vitás kérdések mélyére hatoltunk” – mondta Lévy a lapnak, hozzátéve, hogy most már jobban érti Orbán Viktort.

Bernard-Henri Lévy Fotó: Philippe Lopez/AFP

A beszélgetésükről részletesen azonban csak kedden, egy sajtótájékoztatón fog beszélni. Annyit azért elmondott, hogy nem értenek egyet a liberalizmus, a nacionalizmus és Európa fogalmának kérdésében, sem pedig abban, milyen politikát folytat Magyarország a migránsokkal kapcsolatban.

“De annyi bizonyos, hogy a miniszterelnök legalább rászánta az időt, és minden olyan kérdésemre válaszolt, amelyet a magyar civil szervezetek és a CEU vezetőivel való találkozóim során gyűjtöttem össze” - mondta Lévy.