A tranzitzónában őrzött menedékkérők nagyobbik része gyerek

Szél Bernadett szerint továbbra is megállja a helyét, hogy "börtönóvodaként" emlegeti a Magyarországra érkező menedékkérők számára kijelölt két magyar tranzitzónát. A képviselőnő független képviselőtársával, Szabó Szabolccsal együtt kereste fel a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalt, ahol Végh Zsuzsanna igazgatótól több kérdésükre is választ kaptak. Találkozójukról Szél a Facebookon számolt be:

Egy problémát sikerült megoldaniuk. Szél elbeszélése szerint amikor személyesen is felkereste a röszkei tranzitot, találkozott egy menedékkérő gyermekkel, akinek napok óta iszonyatosan fájt a foga, de kezelés helyett csak fájdalomcsillapítót kapott, mert a közeli egészségügyi intézményben nem voltak hajlandók ellátni.

Mint írja, olyan gyermek, aki nem tudja igazolni, hogy a magyar protokoll szerinti összes védőoltást megkapta, csak sürgősségi esetben kap ellátást, a fogfájást pedig nem tekintették sürgős problémának. Végh most arról tájékoztatta a képviselőt, hogy tájékoztatása nyomán utánajárt az esetnek, és a gyermek haladéktalanul megkapta az ellátást, mert "megtalálták a módját annak, hogy ebben a helyzetben a gyermekek ellátást kapjanak".

Ez elég hasznos, különös tekintettel arra, hogy Végh tájékoztatásából azt is megtudták, hogy a jelenleg a magyarországi tranzitban várakozó 200 főből 119 gyerek. Arra, hogy mi lesz a kísérő nélkül érkező gyermekekkel, nem kapott választ. Őket a jogszabályok szerint nem lehet a tranzitzónába zárni, és eddig Fótra vitték őket, de a fóti gyermekotthon helyzete se biztosított. Végh nem kapott semmilyen értesítést az ügyben, és szerinte nem is a BMH fog dönteni a gyermekek sorsáról.

Végh tájékoztatásából Szél és Szabó a probléma - mármint a bevándorlás - valós mértékéről is kapott adatokat. Mint megtudták, 2018-ban összesen 367 kérelmező kapott valamilyen szintű elismerést, szemben 595 elutasító döntéssel és 180 olyan esettel, amikor megszüntették az eljárást, például azért, mert a kérelmező önként elhagyta az országot.