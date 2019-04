Mészáros Lőrinc lánya felkerült a NAV szégyenlistájára

A G7 írta meg, hogy a NAV közzétette azoknak a magánszemélyeknek, gazdasági társaságoknak és egyéb szervezeteknek a listáját, amik legalább 2 éve nem tettek eleget az áfa-bevallási kötelezettségüknek. Az adóhatóság 2026 oldalon keresztül sorolja a közel 27 ezer mulasztó adózót és az adataikat.

A listán feltűnik Mészáros Lőrinc lánya, Homlok-Mészáros Ágnes is.

De szerepel a listán a Sólyom Air neve, ahogy megtalálhatók a foci élvonalából kihullott volt pécsi és kaposvári csapatokat fenntartó cégek és az újpesti focicsapatot korábban üzemeltető, pár éve botrányba keveredett cég is.

A Balogh Sándorhoz köthető cégbirodalom vállalataiból is több megtalálható a listán, és a jelenlegi tárca nélküli fejlesztési miniszter, Bártfai-Mager Andrea tulajdonában álló ingatlan is feltűnik, ahogy az a társasház is, aminek a kapucsengőjéről a G7 korábbi cikkének a megjelenése után levágták a Bártfai-Mager nevet. (G7)