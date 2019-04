Úgy tűnik, hogy eljöttek Omar Bashir hatalmának utolsó órái

Csütörtök reggelre a szudáni hadsereg alakulatai megszállták a főváros, Khartoum legfontosabb kereszteződéseit és hídjait, írja a BBC a Reuters szemtanúk beszámolóin alapuló jelentése alapján. Az AFP szintén szemtanúkra hivatkozó beszámolója szerint katonai járművek hajtottak be arra a támaszpontra is, ahol Omar al-Bashir szudáni diktátor rezidenciája is van.

Ez alapján a Reuters már arról spekulál, hogy talán puccs robbant ki. A szudáni kormánymédia jelentése szerint a hadsereg hamarosan bejelentést tesz. Ezután már csak katonai zenét sugárzott a rádió. Mindeközben egy dél-szudáni politikai elemző, Reech Malual-Akumric már arról posztolt a Twitteren, hogy a hadsereg közleménye szerint Bashirt "felmentették minden feladata alól", és hamarosan egy éves átmeneti időszakot hirdetnek 2020 áprilisáig.

Más források még nem erősítették meg, hogy ez állna a közleményben, vagy hogy egyáltalán kiadta-e már a közleményét a hadsereg. A helyszíni tudósítások szerint közben már ezrével gyülekeznek az emberek annál a katonai támaszpontnál, ahol a védelmi minisztérium mellett Bashir rezidenciája is van. A BBC-nek sikerült beszélni egy tüntetővel, aki szerint az emberek már ünnepelnek Khartum utcáin, mert egyre inkább elhiszik, hogy a hadsereg tényleg elmozdítja az elnököt.

Szudánban decemberben kezdődtek tömeges tiltakozások az országot 1989 óta vezető Bashir ellen. A tiltakozásokat eredetileg az élelmiszerárak és a megélhetés költségeinek növekedése robbantotta ki. De hamar kormányellenes tüntetéssorozattá alakult, ahol már Bashir távozását követelték. A tüntetők képviselői már korábban is jelezték, hogy tárgyalnának a hadsereggel egy átmeneti kormány felállításáról.

Bár a hatóságok eleinte erőszakosan léptek fel a tüntetőkkel szemben - még a hivatalos adatok szerint is legalább 38-an vesztették életüket december óta az összecsapásokban - a szudáni rendőrség részben már átállt, kedden szóvivőjük arra szólított, hogy kössenek megállapodást a békés hatalomátadás feltételeiről, egyben elrendelték, hogy a rendőrök ne lépjenek fel a tüntetők ellen. (Via BBC)