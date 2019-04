Hiába dőlt ki a komplett MTK gyomorfertőzés miatt, ellenfele nem járult hozzá a meccs elhalasztásához

Szombati meccse elhalasztását kérte csütörtökön a Magyar Labdarúgó Szövetségtől az MTK, mert a csapaton gyomorfertőzéses vírus söpört végig.

Ezt írták az indoklásban: „a debreceni bajnoki mérkőzés másnapján csapatunk egyik játékosa rosszul érezte magát, lázzal, hasmenéssel, hányással és végtagfájdalmakkal küszködött. Azonnali kezelést kapott, így két napon belül jobban is lett, viszont hétfőtől kezdve sorra, egymás után több játékosnál is hasonló – gyomor bélhuruttal járó vírusinfekcióból fakadó – tünetek léptek fel. Mindenki megkapta a megfelelő terápiát, akadt, akinél infúziós kezelésre is szükség volt. A keret jelentős része legyengült állapotban van, egyrészt a vírusos betegség miatt, másrészt mert az edzéseken értelemszerűen nem tudtak részt venni a hét közepéig. Mindent megtettünk azért, hogy a játékosok minél jobb állapotba kerüljenek, és hogy megakadályozzuk a továbbfertőződéseket, de utóbbi ezzel együtt sem zárható ki. Mivel az U19-es együttesünk is Budapesten készül, így sajnos náluk is jelentkeztek hasonló tünetek, így a keret feltöltése onnan sem megoldható”.

Aztán az MTK újabb közleményben jelezte, hogy a helyzet még rosszabb lett, mert a fertőzés már az utánpótlás-játékosokat is elérte. „Több korosztály tagjait haza kellett küldeni az akadémiáról, ezért szintén kértük az U16-os és U17-es csapat debreceni bajnokijának halasztását. Új fejlemény, hogy ugyanezt a lépést kénytelenek voltunk megtenni az U15-ös korosztálynál is: a Versenybizottságot arra kérte klubunk, hogy a csapat diósgyőri bajnokiját is halasszák el.”

De ez a fertőzéshullám egyáltalán nem hatotta meg az MTK szombati ellenfelét, a szombathelyi Haladást. Nem járultak hozzá a halasztáshoz, így az MLSZ versenyigazgatósága azt jelezte, hogy le kell játszani a meccset. Az NBI-ből hat forduló van hátra, a Haladás tök utolsó, bár éppen nagy menekülésben van, az elmúlt 5 meccsükből 4-et nyertek. Így számukra minden meccs fontos, és kapva kaptak az alkalmon, hogy egy legyengült MTK-t fogadnak majd. Sportszerűnek nem mondható, ráadásul a Haladás tulajdonosa az az Illés Béla, aki az MTK legendája volt.

Azt MTK a halasztás elutasítására azt írta: „Klubunk elfogadja a döntést, és természetesen a körülmények ellenére megpróbálunk minél jobban felkészülni a mérkőzésre".



A Haladás úgy osztotta meg a hírt, mintha az az MLSZ döntése lett volna.

Az MTK jelenleg a középmezőnyben van, a 7. helyen áll, a kieső helyen álló Kisvárdával szemben 7 pont előnye van. A Haladás esetleges újabb, a vártnál könnyebben megszerezhető győzelme viszont jelentősen befolyásolja a kiesés elleni küzdelmet.