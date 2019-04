Nigel Farage visszatért: Brexit néven pártot alapított

A brexit egyik kulcsfigurája, a kilépés mellett kampányoló UKIP egykori vezetője pénteken indította el hivatalosan is új politikai mozgalmát, melyet Brexitnek neveztek el. Farage célja, hogy meglovagolja a kilépők táborában meglévő elégedetlenséget, melyet az okozott, hogy Theresa May nem vitte ki a beígért határidőre Nagy-Britanniát az Európai Unióból.

Farage a Coventry városában megrendezett kampányindítóján szándékos árulással vádolta meg a parlamentet, és most azt tervezi, hogy ha már egyszer EP-választásokat kell tartani az országban, akkor ő is visszatér. May ugyanis bármennyire nem szeretné, hogy megtartsák az EP-választásokat Nagy-Britanniában, jelen állás szerint erre sor fog kerülni.

Fotó: OLI SCARFF/AFP

Politikai elemzők amúgy arra számítanak, hogy az EP-választás egy amolyan második, ki nem mondott népszavazás is lesz az EU-tagságról, vagy legalábbis a pártok így fogják értékelni az eredményeket. Farage is a nagy pártokkal szembeni elégedetlenségre épít kampányában.

Farage irányításával a UKIP 2014-ben volt a csúcsán, amikor a párt 27 százalékos eredménnyel első helyen végzett az EP-választásokon. Tavaly azonban otthagyta volt pártját, mivel szerinte az egyre jobban tolódott a szélsőjobboldal felé. Főleg Tommy Robinson felbukkanása volt sok neki, erre pénteken is kitért.

Az UKIP-hez képest a Brexitt nem fog olyan kampányígéretekkel előállni, melyek túlmutatnának az EU-ellenességen, azaz nem fognak például az arcot eltakaró muszlim kendők viselése ellen kampányolni.

Feltehetően csak pár egykori UKIP-os politikus csatlakozik majd az új formációhoz. Pár jelöltet már be is mutattak pénteken, például Annunziata Rees-Moggot, az ismert eurószkeptikus képviselő, Jacob Rees-Mogg húgát.

Mint a Financial Times megjegyzi, az egyik jelenleg adódó kérdés, hogy vajon az Ukip és a Brexit egymás elől fogja-e elszívni a szavazatokat. Mostanra az UKIP országos támogatottsága is jelentősen megzuhant, és a két formációnak együtt se lenne akkora tábora a kutatások szerint, hogy felvehessék a versenyt a nagy pártokkal.

A Brexitet ráadásul csak pár hónapja jegyezték be, és súlyos infrastrukturális és szervezési nehézségeik vannak ahhoz képest, hogy hat hét múlva már választások lesznek elvben.

Farage az elmúlt hónapban próbálkozott tüntetésekkel is, de ezen kevesen vettek részt. Pénzt viszont ügyesen gyűjtött az elmúlt 10 napban: összesen 950 ezer fontot szedtek össze. Ebből 200 ezer font egyetlen donortól érkezett.