Ivásba menekülnek azok, akiket mosolygásra kényszerítenek munka közben

Amerikai kutatók szerint azok, akiket munkahelyükön negatív érzelmeik elfojtására, kötelező mosolygásra kényszerítenek, sokkal hajlamosabbak a nagyivásra. A Penn State és a University of Buffalo kutatói nyilvános terekben dolgozók ivási szokásait vizsgálták. Kutatásukban nővéreket, tanárokat, éttermi dolgozókat kérdeztek.

Vizsgálataik szerint azok, akiket érzelmeik elfojtására és állandó derűre kényszerítenek, munka után hajlamosak többet inni. A kutatást vezető pszichológus, Alisia Grandey szerint nem pusztán arról van szó, hogy ők stresszesebbek és rosszabbul érzik magukat, az érzelmek megjátszása és elfojtása tette őket hajlamosabbá az ivásra.

A kutatók az amerikai National Institutes of Health háromezer fős mintán rögzített felmérésének adatait használták a kutatásukhoz, ez alapján végeztek telefonos felmérést 1592 fő részvételével. Alapvetően azt vizsgálták, hogy az alanyok milyen gyakran kényszerülnek elfojtani érzelmeiket, és milyen gyakran nyúlnak a pohárhoz. Eközben mindenféle változókat is mértek az adatok pontosítása érdekében, például azt is, hogy az adott alany amúgy mennyire indulatos, illetve mennyi hatalma van a munkájában.

Mindent összevetve arra jutottak, hogy leginkább a call centerekben dolgozók vannak kitéve a veszélynek. Nekik egyrészt el kell fojtaniuk, meg kell játszaniuk érzelmeiket, ellenben semmiféle személyes kapcsolatban nincsenek az ügyféllel, akivel nem is alakítanak ki viszonyt. És mert az ilyen állásokban általában fiatalok vannak, nekik még nem ellensúlyozzák a munkavállalás anyagi-társadalmi előnyei azt, hogy folyamatosan meg kell játszaniuk magukat. A legveszélyeztetettebbek pedig az indulatos emberek, akiknek folyamatosan megmondják, hogy mit és hogyan kéne csinálniuk. A legkevésbé pedig azok, akik azonnal meg is tapasztalják az előnyeit annak, ha elfojtják érzelmeiket - például a nővérek, akiknek jó okuk lehet erre, amikor nyugtatni próbálják a betegeket, akikkel gyakran szoros kapcsolatba is kerülnek, írták a kutatók. (Via Fox News)