Akadozik a Facebook, világszerte nehéz megnyitni az oldalt

Magyar idő szerint délután fél egy óta súlyos fennakadások vannak a Facebook működésében, javarészt elérhetetlen az oldal. A problémák a Facebook további szájtjait és alkalmazásait is érintik, problémák vannak az Instagrammal és a WhatsAppal is.

A Facebook és az Instagram a Verge jelentése szerint most elérhetetlen - ezt saját tapasztalataink is alátámasztják. A Facebook.com elérhetetlen, ha valakinél nyitva van az oldal, ott nem frissül a news feed - ez a jelenség amúgy már a kora reggeli órákban is megfigyelhető volt egyes magyarországi felhasználóknál.

A Verge szerint a jelenség egyes területeket intenzívebben érint.

A Facebook leállása a downdetector oldalán is jól megfigyelhető. Az első összeomlás eszerint valóban magyar idő szerint fél egy körül történt, akkor nagyjából ezer jelzés érkezett hozzájuk erről. Egy óra körül már ennek ötszöröse futott be hozzájuk.

A Facebook amúgy nemrég volt túl története eddigi legnagyobb leállásán, márciusban órákra elérhetetlenné vált az oldal, a technikai problémákat 24 óra alatt sikerült csak teljesen kiküszöbölni.

A Verge már kereste a Facebookot az ügyben, de még nem kapott hivatalos magyarázatot a történtekre.