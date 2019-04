Újabb gyilkossággal gyanúsítják a szikszói polgárőrt

Újabb bűncselekménnyel gyanúsította meg a rendőrség a szikszói polgárőrt, Sz. Sándort, akit korábban a nagy közfelháborodást kiváltó 2011-es kettős baltásgyilkossággal is összefüggésbe hoztak a nyomozók. A gyanú szerint három héttel a kettős gyilkosság után Sz. Sándor támadhatott rá egy idős szikszói férfira az otthonában.

A támadó hátulról többször fejbe vágta áldozatát egy ismeretlen tárggyal. Miután az áldozat eszméletét vesztette, a támadó átkutatta a házát. Magához vette áldozata készpénzét, de valamiért a számláit és a banki kivonatait is. A rendőrség ezeket a kivonatokat találta meg az Sz. otthonában tartott házkutatáskor.

"Semmiféle közvetlen bizonyíték nincs, ami a védencem bűnösségét igazolja" - mondta erről a Blikknek Sz. ügyvédje, Lichy József. A lap ugyanakkor úgy tudja, hogy még a rokonai is Sz. ellen vallottak, cáfolták az alibijét.

A kettős baltás gyilkosság ügyében a rendőrség szerint a zsinegen, amivel az áldozatok kezét összekötötték, olyan anyagmaradványokat találtak, amelyek egyezést mutattak Sz. DNS-mintájával. Sz.-t jelenleg kettős emberölés mellett emberölési kísérlet és rablás miatt is elítélhetik, akár életfogytiglanit is kaphat. (Via Blikk)