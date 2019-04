Donald Trump nem hagyta, hogy a Kongresszus elvegye a szaúdiak pénzét

Donald Trump kedden megvétózta a törvényt, amellyel az amerikai Kongresszus - tehát a demokrata többségű képviselőház és a republikánus többségű szenátus is - megvonta Szaúd-Arábiától a jemeni háborúhoz nyújtott anyagi támogatást.

Donald Trump, amint épp amerikai fegyvereket tukmál barátjára, Mohamed bin Szalman szaúdi trónörökösre. Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Trump döntése több okból is aggáyokat ébreszt. Egyrészt Szaúd-Arábia nincs különösebben tekintettel a civil áldozatokra a jemeni polgárháborúban, így páldául amerikai bombákkal bombázott le egy kisiskolásokkal megpakolt buszt is.

Másrészt az amerikai titkosszolgálatok szerint Szaúd-Arábia de facto irányítója, a trónörökös Mohamed bin Szalman koronaherceg tudtával és utasítására gyilkolhatták meg szaúdi titkosügynökök a disszidens újságírót, Dzsamal Hasogdzsit.

Az amerikai törvényhozókat emellett aggasztotta Trump és Szaúd-Arábia feltűnően bennsőséges viszonya is. Trump veje és főtanácsadója, Jared Kushner például rendszeresen folytat magánbeszélgetéseket a koronaherceggel. (Via The Telegraph)