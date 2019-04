Oroszország légvédelmi rakétákat telepít a sarkkörre

Az északi sarkkörön túlra is telepít legmodernebb légvédelmi rakétarendszeréből Oroszország, írja a Telegraph az Izvesztyijára hivatkozva. Az orosz lap értesülései szerint 2020 végéig ki is építhetik a rakétarendszert a Jeges-tenger partvidékén. S-400-as rakétákat telepítenek majd, ezekkel akár négyszáz kilométeres távolságból is kilőhetők az Oroszországot fenyegető repülők és rakéták.

A Telegraph szerint a Hidegháború vége óta nem volt ilyen komoly katonai jelenlét a sarkkörön.

Ennek a klímaváltozás is oka lehet. A sarki jégsapka olvadásával egyre inkább hajózhatóvá válik a Jeges-tenger, ez jelentősen lerövidíti az utat Európa, Ázsia és Amerika között. A partvidékre telepített légvédelmi rendszerekkel Oroszország a szuverenitását is biztosíthatja az egyik ilyen fontos hajózási útvonal, az észak-keleti átjáró felett.

Ugyanezt a célt szolgálja egy másik kedden bejelentett fejlesztés is: kikötőt terveznek a Sabetta csepfolyósgáz-terminálhoz, ahonnan eddig vasúton volt elérhető.