A rendszerváltás előtt az akkor még KGB-s Putyinnak futárkodhatott Kovács Béla felesége Kovács apjának vallomása szerint

Az Index tudósítása szerint Kovács Béla kémperének csütörtöki tárgyalásán ismertették a jobbikos politikus azóta elhunyt apjának ügyészek előtt tett vallomását. Ebben az szerepel, hogy

Kovács Béla orosz felesége a rendszerváltás előtt Vlagyimir Putyinnak, az akkor még a KGB-ben szolgáló mai orosz elnöknek is dolgozhatott.

Korábban az Index írta meg Kovács Béla feleségének rejtélyes történetét, mi pedig az orosz befolyásról szóló sorozatunkban készítettünk róla videót.

Az Indexet tudósító Dezső András a mai cikkben arról is ír, hogy Kovács apja évekkel ezelőtt neki is beszélt a politikus feleségének és Vlagyimir Putyinnak munkakapcsolatáról, de mivel ezt az állítást nem tudta ellenőrizni, ezért öt évvel ezelőtt kihagyta a cikkből. A bíróságon felolvasott vadregényes vallomás szerint Kovács egy alkalommal arra próbálta rávenni özveggyé vált apját, hogy vegye feleségül az ő orosz feleségének húgát. Az apja állítása szerint a nő egyébként valamilyen futárként dolgozott, és munkakapcsolatban állt Vlagyimir Putyinnal, illetve a fia és a nő is részt vettek csempészetben.

Idősebb Kovács Béla nem a jobbikos politikus édesapja, őt örökbe fogadták. A kapcsolatuk több mint 15 évvel ezelőtt egy ingatlan miatt megromlott, nem is beszéltek egymással.