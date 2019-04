Nem sikerült megegyezni, idén sem lesznek netflixes filmek a cannes-i filmfesztiválon

Nem sikerült megegyeznie a Netflixnek a cannes-i filmfesztivál szervezőivel, ezért ahogy tavaly, idén sem mutatnak be netfixes filmeket a fesztiválon. Eszerint lemaradt a filmszemléről Martin Scorsese Robert De Niro, Al Pacino és Joe Pesci főszerelésével készült The Irishman című maffiafilmje, Steven Soderbergh The Laundromat című alkotása Meryl Streeppel és Gary Oldmannel, de Noah Baumbach The Kingje is, amiben Timothée Chalamet szerepel.

Tavaly ugyanígy maradt ki a cannes-i kínálatból Alfonso Cuarón Romája és a Coen-fivérek filmje, a The Ballad of Buster Scruggs is.

A filmfesztivál művészeti igazgatójának, Thierry Fremaux-nak egyébként nincs baja a Netflixszel, a 2 éve a Meyerowitz Storiest és az Okját is beválogatta a kínálatba, a francia filmforgalmazók tiltakozása miatt azonban tavaly változtatnia kellett ezen a gyakorlaton. A filmforgalmazók azt szeretnék kikényszeríteni, hogy a Netflix mozikban is mutassa be a filmjeit, erre azonban a streamszolgáltató nem hajlandó. A dolog buktatója az is, hogy a francia törvények szerint a mozikban bemutatott filmeket a premier után 3 évvel lehet csak streamelhetővé tenni a neten, a Netflix tehát magával szúrna ki, ha mozikba engedné a filmjeit Franciaországban. (Hollywood Reporter)