A legfelsőbb bíróságig jutott a mozgólépcsőn nem kapaszkodó kanadai nő ügye

Bela Kosoiant tíz éve megbilincselve tartották fogva egy montreali metróállomáson, mert nem kapaszkodott a mozgólépcsőn, és nem volt hajlandó igazolni magát az intézkedő rendőrnek. Tíz évvel később esete megérkezett a kanadai legfelsőbb bíróságra, ahol az ügyet tárgyaló bíró mintha a nővel szimpatizálna. "Gondolom ha mindenkit megbírságolnának, aki nem kapaszkodik, óránként százával osztogatnánk a bírságokat" - mondta a keddi meghallgatás egy pontján.

A montreali metró mozgólépcsőin valóban felirat figyelmezteti az utasokat: "Vigyázat, kapaszkodjanak!"

Kosoian valóban nem kapaszkodott, ezt nem is vitatja. Ügyvédje, Aymar Missakila szerint azonban nem is volt kötelessége követni a piktogram utasításait, és csak ezért nem lett volna joguk igazoltatni védencét. Kosoiant a szabálysértési ügyében 2012-ben már felmentette a bíróság, azután kezdeményezett pert a város, az őt igazoltató rendőr és a közlekedési vállalat ellen. Első és másodfokon is vesztett, de a legfelsőbb bíróság befogadta az ügyét.

Kosoian védői szerint ügyfelük szabadságjogai sérültek azzal, hogy alapos indok nélkül igazoltatták. A várost képviselő ügyvéd szerint a rendőr cselekedetei ésszerűek és indokolhatók voltak, az egész helyzet elkerülhető lett volna, ha Kosoian hajlandó igazolni magát. (Via CTV News)