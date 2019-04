Negyedével is csökkenhetnek a Magyarországnak járó uniós támogatások az Emmi államtitkára szerint

„Annyit már látunk az Európai Bizottság jelenlegi tervei alapján, hogy Magyarország ­uniós támogatása jelentősen, akár 24 százalékkal csökkenhet” - mondta Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

A 2021–2027-es költségvetési időszakra vonatkozó csökkenést úgy érzékeltette, hogy miközben most Magyarországon az egy főre jutó uniós pénz mértéke most nagyjából évi 320 euró, a bizottsági javaslat alapján ez a következő időszakban 260 euróra csökkenne. Megjegyezte, hogy a most futó operatív programok nagyjából 9184 milliárd forintból működnek.

Arra a kérdésre, hogy mit lehet ilyenkor tenni, Vitályos azt mondta „minden körülmények között kiállunk amellett, hogy a kohéziós politikát az azzal közvetlenül össze nem függő célokkal nem lehet összekötni, legyen szó akár a migrációról, akár a jogállamiságról”. Az nem derült ki, hogy ennyi elég lesz-e, de a következő időszakban legalább legalább a humán fejlesztések nagyobb hangsúlyt kaphatnak.

Az aktuális támogatási időszakról még annyit elmondott, hogy az összes programban megítélt támogatás hatvan százalékát már kifizették. Ezek elsősorban a munkanélküliség csökkentését, a gazdasági növekedést és a versenyképesség felpezsdítését segítették, tette hozzá.