Weber közzétette programját, és üzent Orbánnak is

Hivatalosan is beindította csúcsjelölti kampányát az Európai Néppárt (EPP) listáját vezető Manfred Weber bajor politikus. Weber kedden Athénban beszélt ebből az alkalomból, másnap pedig megosztotta hivatalos programját honlapján is. Ebben nagy újdonságok nincsenek, de most vált hivatalossá a 12 pontos terv.

Fotó: Nikos Libertas/SOOC

Minden valószínűség szerint a konzervatívok adják majd a legnagyobb frakciót a május 26-i választás után, és Weber lesz az Európai Bizottság következő elnöke.



Mivel Weber az elmúlt hónapokban egyre markánsabban szembehelyezkedett Orbán Viktorral, és katalizálta azt a folyamatot, ami a Fidesz felfüggesztését eredményezte a pártcsaládban, a programcsomagnak nem csak az unió, de azon belül Magyarország jövőjére is érdemi hatása lehet.

Ráadásul akad a pontok között legalább egy, amely a „rossz magyar példára”, vagy arra is válaszul kerülhetett be a hivatalos kampánytémák közé - ez a jogállamiságot vizsgáló új eljárásrend és testület, de alighanem a magyar kormány az uniós nyomozóhatóság felállítását sem üdvözli majd: