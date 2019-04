Kémkedéssel vádolták meg Jemenben Nelsont, a fakó keselyűt

Eltévedhetett egy ifjú, Nelson névre keresztelt fakó keselyű, és szerencsétlenségére épp a háború sújtotta Jemenben szállt le. Nelson csak élelmet keresett, de mivel korábban műholdas nyomkövetőt raktak a lábára, a jemeni harcosokban felmerült a gyanú, hogy a madár esetleg kémkedni érkezett az országba, így arra az időre, míg tisztázza magát, fogságba ejtették.

A nagyjából kétéves keselyű tavaly szeptemberben indult útnak Bulgáriából, ahol megjelölték a szárnyát és nyomkövetőt szereltek a lábára. Mozgását egy vadvédő szervezet, a Fund for Wild Fauna and Flora (FWFF) figyelte. A madár azonban Jemen harmadik legnagyobb városába, a huthi lázadók által megszállt, de kormánybarát erők által ellenőrzött Taezbe tévedt, és a kormányhoz hű katonákban felmerült a gyanú, hogy az állat nyomkövetője esetleg valamilyen kémkedésre használatos berendezés. Az FWFF jemeni képviselője, Hisham al-Hoot a helyszínre utazott, hogy tisztázza az állatot. Végül 12 napba telt, hogy meggyőzze a katonákat, hogy eresszék szabadon Nelsont, és ehhez szükség volt arra is, hogy a bolgár külügyminisztérium felvegye a kapcsolatot a jemeni nagykövettel, aki aztán szólt a taezi tisztviselőknek.

Hisham al-Hoot vizsgálja Nelson szárnyát Fotó: MOHAMMED HUWAIS/AFP

Hoot azt mondta, a keselyű Bulgáriából, Törökországon, Jordánián és Szaúd-Arábián keresztül érkezett Jemenbe - a FWFF itt vesztette el a nyomát. Nelson miatt a jemeniek is aggódni kezdtek, de ma már jól van, kap eleget enni, és napról napra erősebb. Helyi szinten már igazi hírességnek számít, két hónapon belül szabadon is engedik, csak előbb meggyógyítják a szárnyát, ami útközben valahol eltört. Hoot hozzátette, a fakó keselyűk általában elhullott állatok tetemével táplálkoznak, de a jelenlegi háborús helyzetben Nelson egyszerűen nem talált magának táplálékot.

A fakó keselyűk sajnos folyamatosan ki vannak téve hasonló gyanúsítgatásoknak, 2016-ban egy izraeli jelzésű példányt ejtettek foglyul egy libanoni városban.

(via AFP/Yahoo)