Rendőrt hívott a kertjében sipítozó fülesbagolyra egy dobozi férfi

Szerda este kért segítséget a békéscsabai rendőröktől egy férfi, aki elmondta, hogy Dobozon, a kertjében, az egyik fa alatt talált egy bagolyfiókát, ami valószínűleg kieshetett a fészkéből.

Mivel nem akarta, hogy a fiókának baja essen, ezért magához vette, de azt már nem tudta, hogy mihez kezdjen vele.

Az egyik rendőr telefonon felhívta ismerősét, aki épp a Körös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi őre, és a szakember vállalta, hogy átveszi a baglyot és gondoskodik róla.

A rendőr százados őrmester kollégájával elvitte a madarat a természetvédelmi őrhöz, aki elmondta, hogy egy erdei fülesbaglyot találtak. A park munkatársa megetette, ellátta az állatot és biztosította a rendőröket arról, hogy elviszi a nemzeti parkba, ahol gondját viselik majd.

A fülesbaglyokról a Madártani Egyesület azt írja, hogy az erdei fülesbagoly a lakott területeken is a leggyakoribb fészkelő bagolyfajunk. Mivel a rokonság többi tagjához hasonlóan saját fészket nem épít, alapvetően más fajok, főleg a varjúfélék üres fészkeibe költözik be, de a településeken fehér gólya fészkében és akár emeleti balkonládában is megtelepedhet. (police.hu)