Trump anyagi helyzetéről szóló iratokat adott át az ügyészségnek a Deutsche Bank

A washingtoni Trump International Hotel. Trump ezt a projektjét is a Deutsche Bank hiteléből tudta megvalósítani.Fotó: Samuel Corum / Anadolu Agency A CNN értesülései szerint a Deutsche Bank, eleget téve New York Állam főügyésze idézésének, elkezdte átadni a bank és Donald Trump üzleti vállalkozásai közti pénzügyek iratainak átadását. Donald Trump évtizedek óta igyekszik titkolni valós pénzügyeit - példátlan módon még elnökjelöltként, és azóta elnökként se hajlandó nyilvánosságra hozni adóbevallását -, de most sok mindenre fény derülhet:

hosszú évek óta a Deutsche az egyetlen bank, amely hajlandó volt szóba állni a hagyományosan borzasztóan rossz adósnak számító, akár még egy kaszinó csődbe vitelére is képes üzletembernek. A bank és Trump kapcsolatát már bővebben részleteztem korábbi cikkemben, itt és most legyen elég annyi, hogy az amerikai piacra betörni próbáló német bank rendkívül engedékenyen bírálta el Trump kérelmeit annak ellenére is, hogy többször nagyon ráfáztak vele.

Cserébe Trump, legalábbis korábbi legfőbb bizalmasa, Michael Cohen szerint hamis adatokat szolgáltatott a banknak, jelentősen túlbecsülve saját vagyonát. Letitia James, a New York-i főügyész Cohen vallomása alapján kezdett vizsgálatba és kérte be a Deutsche Banktól a Trump Organization projektjeinek finanszírozásáról kötött szerződéseket és a kapcsolódó iratokat.

A New York-i ügyészség nem kívánta kommentálni a CNN értesüléseit, ahogy a Deutsche Bank sem.