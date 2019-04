Bezár az ausztráliai vegán kávézó, ami önkéntes férfiadót szedett

2017-ben nyílt egy vegán kávézó az ausztráliai Melbourne-ben, ami úgy hirdette magát, mint egy hely, amit nők üzemeltetnek nőknek. A Handsome Her nevű kávézó hamar komoly online vitát szült Ausztráliában, ugyanis nőknek soron kívüli ültetést ígértek, és korai tájékoztatóik szerint a férfiaknak 18 százalékkal többet számláztak, ezzel utalva a 2016-os (tehát a nyitás előtti év) nemek közötti fizetési szakadékára, Ausztráliában ugyanis átlagosan ennyivel keresnek többet a férfiak a nőknél.

Később kiderült, hogy a férfiadó megfizetése nem volt kötelező.

Most a tulajdonosok bejelentették, hogy két év után bezárják a kávézót. A Facebookon azt írták, az akciójuk megmutatta, milyen törékeny a férfilélek, amiért ennyitől „Melbourne és az internet bokszzsákjává válhatott” a Handsome Her. Azt ugyanakkor tagadták, hogy a férfiadó miatt kellene bezárniuk, azt mondják, a kávézó jól megy, simán csak eladták, mert fiatalok, képzettek, és más dolgokat is ki szeretnének próbálni az életben. (BBC)