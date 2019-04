Újranyitják a csalásért megbüntetett külföldi diákok ügyét Nagy-Britanniában

Nagy botrány volt néhány éve Nagy-Britanniában, amikor kiderült, hogy könnyű volt csalni a nyelvvizsgákon. A külföldi diákoknak egyetemi tanulmányaik megkezdése előtt le kell rakniuk egy nyelvvizsgát, aminek megszervezését egy amerikai céghez szervezte ki a brit kormány annak idején.

Amikor a BBC újságírói kinyomozták, hogy a vizsgákon könnyű csalni, akkor még Theresa May belügyminisztersége idején a vizsgáztatók közül 25 ember ellen eljárást indítottak, és több ezer diák nyelvvizsgáját érvénytelenítették. Ezret közülük ki is utasítottak az országból, és sokaknak elvették a munkavállalási engedélyét és a társadalombiztosításhoz való jogát is. Számos diák arra panaszkodott, hogy úgy büntették őket, hogy esélyük sem volt bizonyítani, hogy ők nem csaltak.

A csalókat leginkább a szóbeli vizsga hangfelvételei alapján szűrték ki, számítógéppel. A program összehasonlította a vizsgázók mostani és akkori hangját, és ha a gép szerint a kettő nem egyezett, akkor a hatóságok csalónak minősítették az illetőt. Csakhogy úgy tűnik, hogy a gép nem döntött mindig jól. Ezért most sok ügyet újra nyitnak. Lehetséges, hogy a csalások nem is voltak annyira tömegesek, mint eddig gondolták. (BBC)