A köztévé riportere szerint Kubatov Gábor a Fradi második megalapítója

A Ferencváros hétvégén megszerzett bajnoki címe volt a témája az állami sportcsatorna vasárnapi, Gól című műsorának. Az egyik stúdióvendég házon belül érkezett, ifjabb Knézy Jenő sportriporter volt. Aki nem is fukarkodott a dicséretekkel, de nem a bajnokcsapatot magasztalta, hanem Kubatov Gábort, az FTC elnökét, mert nyugati színvonalú profizmust hozott létre a Fradinál. Knézy azt mondta, hogy Kubatovot csak a Fradit megalapító Springer Ferenccel lehet egy lapon emlegetni, az alapján, amit csináltak a Fradiból.

Ami azért erős, mert Springer Ferencék a semmiből hozták létre a Fradit, adományokból építették fel az FTC első komoly stadionját, saját vagyonából is áldozott a klubra. 31 évig volt az FTC elnöke.

Ehhez képest a Fradi élén 2011 óta álló Kubatov Gábor fideszes politikusként került az FTC elnöki posztjára. Ekkor valóban mélyponton volt a klub, megjárta a másodosztályt is, miután az MLSZ kizárta a csapatot az NBI-ből, az angol tulajdonos alig áldozott a Fradira, mindent elmond a helyzetről, hogy a focit üzemeltető cég vezérigazgatója Berki Krisztián lehetett.

Innen csak felfelé vezethetett az út, pláne olyan politikai támogatással, amit a Fradi megkapott. Orbán Viktor újabb kormányzása legelején hamar tisztázta, hogy szerinte az FTC a legfontosabb szereplője a magyar focinak:

"Fradika kell, Fradika nélkül nincsen magyar futball. A Fradit gatyába kell rázni. Kubatov Gábor elnök úrnak vannak is erre nézve tervei, meg is állapodtunk néhány dologban. Hiszek abban, hogy másfél-két éven belül a Fradi ismét nemzetközileg jegyzett, komoly, nagy klub lehet majd." (2011. május, Orbán Viktor a Hír TV-nek) És éppen az Orbán által elvárt nemzetközi siker az, ami nemcsak két éven belül nem jött össze, hanem az elmúlt 8 évben egyszer sem. Új stadion lett, ahogy minden csapatnak, a pénz is hamar elkedzett dőlni a klubhoz, állami cégeknek köszönhetően. Olyan költségvetése lett a Fradinak, ami bőven meghaladta a nemzetközi kupában az ellenfelei anyagi lehetőségeit (horvát Rijeka, albán Partizani, bosnyák Željezničar), mégis a Fradi esett ki.

Az FTC mégcsak a közelébe sem jutott az európai csoportköröknek, a kudarcok ellenére évente majdnem egymilliárddal nőtt mégis a csapat költségvetése, évről évre újabb rekordokat döntve. Legutóbb decemberben az állami MVM jelentette be, hogy évi 1,8 milliárd forintot tol bele az FTC-ben, a támogatás nagy része a focira megy.

Eközben a másik magyar kirakatcsapatnak szánt, és ennek megfelelően anyagilag (főként a Molnak köszönhetően) szintén felpumpált Videoton kétszer is eljutott az Európa-liga csoportkörébe.

De mégcsak azt sem lehet mondani, hogy az európai szintre feltornázott költségvetésével legalább itthon tarol a Fradi. 2011 óta a mostani mindössze a második bajnoki címük (ez még a korábbi TSZ-elnök Furulyás Jánosnak is összejött a 2000-es évek elején a Fradi elnökeként). Volt, hogy nem a NER-másik nagy kevdezményzettje, a Videoton, hanem a Kispest is megelőzte.

A korábban saját nevelésű játékosaira büszke klubban a Fradiban focizni tanuló fiataloknak esélyük sincs tartósan a csapatba kerülni, olyan mennyiségben veszi a klubvezetés a külföldi játékosokat. A légiósok nagy része aztán fél-egy év után távozik, mert egyszerűen gyenge. Ha pedig valóban találnak egy tehetséges légióst, akinek továbbadásából pénzt is lehetne csinálni, akkor kiderül, hogy nem sikerült úgy megkötni a kölcsönszerződést, hogy a Fradi élhessen opciós jogával, megvehesse, aztán eladhassa a játéksot (lásd a ghánai Paintsilt, aki azóta már Belgiumban játszik).

Knézy Jenő is tudja ezt, de csak kicsit zavarja, mert már most Kubatov profizmusáról beszél, a klub második megalakítását emlegetve, miközben csak egy bajnoki címet nyert a Fradi:

„Nem azért hozták létre a Fradit, nem azért lett új stadion, nem azért fektették teljesen új alapokra ezt a klubot, hogy megnyerje a magyar bajnokságot, hanem azért, hogy a nemzetközi kupában mérhető legyen a Fradi.”