Repedéseket fedezett fel a V4-ekben Frans Timmermans

Frans Timmermans, az Európai Bizottság alalnöke szerint "pozitív irányba fejlődik a gondolkodás a migrációról" a Visegrádi Négyek tagországaiban. Mármint a négyből háromban, mert a régióban tett látogatása után nyilatkozó holland politikus azt nem győzte hangsúlyozni, hogy Magyarországon nem. Ugyanakkor szerinte a magyarokkal szemben a csehek, a lengyelek és a szlovákok kezdik megérteni, hogy "nekik is szolidárisan együtt kell működniük" a menekültválság megoldásában. Szerinte "el kell magyarázni [Magyarországnak és Lengyelországnak], hogy nem lesz többé nyitott határ Ausztria vagy Németország felé, ha csökönyös magatartásuk kárt okoz az egész schengeni övezetnek".

Timmermans szerint Lengyelországban vannak jelei annak, hogy a politikusok kezdik megérteni ezt. Példaként hozta, hogy több lengyel várostól kaptak levelet arról, hogy "küldjetek menekülteket, megoldjuk". Ehhez még a miheztartás végett azt is hozzátette, hogy ezek a városok kapnak is támogatást az EU-tól. (Via MTI)