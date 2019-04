Egy spa illegális Drakula-kezelésétől kaphatott HIV-vírust két ember az Egyesült Államokban

Az új-mexikói egészségügyi hatóságok szerint két ember azért fertőződhetett meg HIV-vírussal, mert egy albuquerque-i spában engedély nélkül végeztek rajtuk úgynevezett Drakula-terápiát. Ennek lényege, hogy injekcióstűvel vért vesznek le az embertől, majd abból vérplazmát választanak ki, amit aztán visszanyomnak a páciens arcába.

Mivel az ilyesmi vérvétellel jár, kizárólag engedéllyel és egészségügyi végzettséggel rendelkező személy végezheti.

Fotó: MICROGEN IMAGES/SCIENCE PHOTO LI/Science Photo Library

Az albuquerque-i VIP Spában ilyen képesítése senkinek nem volt, mégis kínált Drakula-terápiát az intézmény. A hatóságok, amik most a VIP Spa bezárásáról döntöttek, úgy hiszik, hogy az intézmény vendégei több betegséget is elkaphattak a kezelésen keresztül, a HIV-vírus mellett Hepatitis B és C is fertőzött a páciensek között.

A hatóságok azt tanácsolják, hogy ilyen beavatkozást csak olyan személyekkel végeztessenek el az emberek, akiknek megvan a szükséges képesítésük a dologhoz, és ha valami bizonytalanságra ad okot, ne szégyelljék elkérni a papírokat. (Koat)