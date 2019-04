Nyereséges cégek kaptak az állami pénzből, amit Lázár „Botka áldozatainak” szerzett

Lázár János közbenjárásával a kormány 2,4 milliárd forint költségvetési forrást biztosított a becsődölt szegedi építési vállalat, a Szeviép károsultjainak kártalanítására. A Fidesz azt harsogta, hogy a hatalmas szocialista botrányban tönkrement kisvállalkozókat és magánembereket segítik a pénzzel, de a kormányhivatal és a Miniszterelnökség sem hajlandó elmondani, pontosan kik részesültek támogatásban.

A 24.hu azonban azt írja, nyereséges cégek is kaptak a pénzből, köztük egy olyan hódmezővásárhelyi pénzügyi vállalkozás, amelyik a Szeviép-csőd idején még osztalékot is fizetett. A vállalkozás felügyelőbizottságában ráadásul nyolc éven keresztül ott ült Kulik Jenő Ervin, az az ügyvéd, aki sokáig a Lázárral összefüggésbe hozott kastélyt tulajdonolta.

Szabó Bálint, a Szeviép cégcsoport alvállalkozóinak egy részét képviselõ Likvid Kontroll Kft. ügyvezetõje (k) játékpénzeket szór le a szegedi városháza dísztermének karzatáról a közgyûlés ülése alatt 2017. március 31-én Fotó: Kelemen Zoltán Gergely

A 24 szerint 3 cégről tudni biztosan, hogy kaptak a kártérítésből, és a közös bennük az, hogy egyik sem volt veszteséges, és mindhárom becsatlakozott később a Szeviép-ügy körüli fideszes kampányba, aminek célja az volt, hogy Botka László polgármestert a botrányhoz kössék, és teleharsogják az országos sajtót azzal, hogy a szocialisták becsületes szegedieket károsítottak meg.

Szabó Bálint, a helyi Fidesz által korábban sztárolt jogász is tízmilliókat szakíthatott a Szeviép-kártalanításon, egyrészt sikerdíjat szedett a közreműködéséért, másrészt jelentős haszon reményében olcsón felvásárolta egyes vállalkozások követeléseit. Szabó mostanra összeveszett a Kubatov Gábor irányítása alá került szegedi Fidesz-csoporttal, fel is jelentették őt meg a cégét is, már házkutatást is tartottak a lakásán.