A kokainjárvány elérte a vidéki Angliát

Megrázó bizonyítékot találtak a londoni King's College kutatói arra, hogy milyen elterjedtté vált a kokain Angliában. Az ország tán legbukolikusabb vidékén, Suffolkban vettek mintát a természetben befogott rákokból, és kivétel nélkül valamennyiben kimutatták a kokaint, amely kizárólag a szennyvízből juthatott a szervezetükbe - a szennyvízbe pedig minden bizonnyal a szert fogyasztók szervezetéből került.

A kokainon túl nagy arányban mutattak ki ketamint, a partidrogként is ismert, nemrég a depresszió kezelésére engedélyezett nyugtatót is.

"Az, hogy a kokain jelenléte a vízi állatokban csak Suffolkra jellemző, vagy szélesebb körben is elterjedt, további vizsgálatokat igényel" - mondta a Guardiannek Nic Bury, a helyi egyetem kutatója.

Thomas Miller, a tanulmány vezető szerzője szerint a rákokban viszonylag alacsony koncentrációban mutatták ki a kokaint, de szerinte az még így is "veszélyt jelenthet az állatvilágra". Miller egyik kutatótársa, Leon Barron szerint vizsgálataik eredménye annyiban meglepő, hogy efféle drogszennyezettségre inkább London és a nagyvárosok vizeiben számítottak. (Via The Guardian. Címlapkép: Josh More / Flickr CC BY NC-ND 2.0)