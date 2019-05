Klímaügyi vészhelyzetet hirdet ki a brit parlament

Aktivisták elfoglalták a londoni Waterloo hidat 2019 április 17-én Fotó: TOLGA AKMEN/AFP

Szimbolikus nyilatkozatot fogadott el csütörtökön a brit parlament arról, hogy klímaügyi vészhelyzet van, és mélyreható intézkedéseket kell meghozni annak érdekében, hogy megóvják a bolygót a következő generációknak.



A vészhelyzet kihirdetését az ellenzéki Munkáspárt és annak vezetője, Jeremy Corbyn kezdeményezte.

A nyilatkozat nem ró konkrét kötelezettségeket a kormányra, de így is üdvözölték a klímatüntetők, köztük az elmúlt hetekben egyre hangosabb és nagyobb hatású demonstrációkat tartó Extinction Rebellion aktivistái is, különös tekintettel arra, hogy azt a brit kormánypárti és ellenzéki képviselő közösen fogadták el. (A tüntetők többször megbénították már Londont, globális mozgalommá szerveződtek, és Budapesten is tartottak demonstrációt.)

Az Egyesült Királyságban különösen intenzív a klímaügyi aktivizmus: diákok ezrei bojkottálták a tanulást felvonulások kedvéért, és több civil engedetlenségi akciókra is sor került.

Céljuk, hogy a kormány 2025-re csökkentse nullára a szén-dioxid többletkibocsátást, és hozzanak létre egy civilekből álló ellenőrző szervezetet - amellett, hogy a kormány „mondjon végre igazat” a klímaváltozásról.

Corbyn azt üzente a kormánynak, hallja meg azoknak a hangját, akik a legtöbbet veszíthetnek azzal, ha a globális felmelegedés megállíthatatlannak bizonyul, azaz a fiatalokra. Nincs vesztegetni való idő, tette hozzá, azonnali intézkedésekre van szükség.



A nyilatkozatban szerepl az is, hogy ezzel azt üzeni Nagy-Britannia a fiataloknak, hogy hallja a hangjukat, továbbá példát mutat más országoknak is, hogy cselekedjenek. (France24 via Reuters)