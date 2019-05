5500 tonna csirkét hívnak vissza az amerikai boltokból, mert fémet tartalmazhatnak

A Tyson Foods, a világ második legnagyobb csirke-, marha- és sertésfeldolgozó és forgalmazó amerikai megavállalata közel 12 millió font, azaz nagyjából 5500 tonnányi fagyasztott, előre elkészített csirkehúst kell visszahívjon az amerikai boltokból, mert fennáll a veszélye, hogy a termékek fémdarabokat tartalmazhatnak.

Ezt az Egyesült Államok mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági felügyelete (US Department of Agriculture's Food Safety and Inspection Service) jelentette be még péntek délután.

Illusztráció: Banksy "csirkefalatok" c. 2008-as installációja New Yorkban Fotó: MARIO TAMA/AFP

A hatóságok márciusban jelezték a megavállalatnak, hogy 69 ezer font, azaz mintegy 31 tonnányi termék visszahívása szükséges. Ezt a számot emelték most fel hirtelen 180-szorosára.

Az érintett termékeket októbertől idén márciusig állították elő és szállították a boltok polcaira. Papíron egy éven keresztül volnának fogyaszthatóak, most a felügyelet azonban azt kéri az amerikaiaktól, hogy inkább ne egyenek belőle, vigyék vissza azokat a boltokba, vagy dobják ki.

Rántott csirkemell filéről van szó a legkülönbözőbb csomagolásokban és ízesítésekben.

A felügyelet szerint a márciusi jelentést két eset indokolta. Akkor 2019 novemberi lejáratú fagyasztott csirkékben találtak fémdarabokat. Azóta négy további észlelés történt 2019 októberi, valamint 202 márciusi lejáratú termékekben így, ezért döntöttek a többi termék visszahívása mellett is.

A jelentés kitér arra is, hogy három esetben a fémdarabok egész konkrét szájsérüléseket is okoztak a gyanútlan csirkefogyasztóknak.

Januárban a Tyson már 32 ezer fontnyi csirkefalatot is kénytelen volt visszahívni a polcokról, miután egy fogyasztó gumidarabkákat talált a csirkedarabkák között.

A Tyson a világ egyik legnagyobb húsfeldolgozó és terjesztő üzemeként az Egyesült Államok legnagyobb marhahús-exportőre. (CNN)