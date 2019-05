Áthúzták a Fradi egyik legjobbjának számát az öltözőben, miután szerintük átverte őket, és „horribilis pénzért” a Vidihez igazolt

A rangado.hu nyomán a Nemzeti Sport is arról cikkez, hogy nagyon ki van akadva mindenki a Ferencvárosnál, miután nem sikerült megállapodni a csapat egyik legjobb és legértékesebb játékosával, az ukrán Ivan Petrjakkal, aki a nagy rivális Vidihez igazolt. Erre pont a legnagyobb rivális, az Újpest elleni hazai derbi előtt került sor.

Petrjak papíron még az ukrán Sahtar Donyeck játékosa. A Ferencvárosnál elégedettek voltak vele, húzóember volt, azt tervezték, hogy véglegesen szerződtetik. Érkezése óta majdnem minden bajnokin pályán volt: 36 meccsen lőtt 6 gólt és kiosztott 12 gólpasszt.

Úgy tűnik, hogy Petrjak és ügynöke párhuzamosan tárgyalt a Fradival és a Vidivel. Szombat reggel a rangado.hu azt írta: az ukránok megállapodtak a fehérváriakkal, de erre csak azért kerülhetett sor, mert „sem végleges, sem pedig a kölcsönszerződés meghosszabbítására a Ferencváros nem tett időben ajánlatot a Sahtarnak.”

Másnap a Ferencváros igazgatója, Orosz Pál azt nyilatkozta, hogy ők hónapok óta tárgyaltak a játékossal, és szóban megállapodtak a klubbal, de a játékos túl sokat kért, és azt a Vidi megadta:

„Azt is megtudtuk, hogy Petrjak ezt az ajánlatot a Fradi–Mol Vidi bajnoki mérkőzés előtt kapta meg a fehérváriaktól. Bár mi is elmentünk a lehetőségeinket tekintve addig, ameddig tudtunk, de Petrjak szájából olyan horribilis összeg hangzott el, amit mi nem tudtunk és nem is akartunk fizetni.”