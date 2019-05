Effekteket próbálgatott telefonján a 13 éves pécsi srác, Cannes-ig jutott vele

Néhány hete unalmas családi összejövetel zajlott Századoséknél Pécsett. A 13 éves Ábel effekteket próbálgatott a telefonjával, és közben tesóját vette. Áber egy szuperhős-rövidfilmet akart felvenni, amin az öccse szuperlassításban ugrik le egy párkányról, az öccse viszont - aki egyébként jókedvű gyerek - épp olyan savanyú képet vágott, hogy végül egyperces melodráma lett belőle az öngyilkosságról.

A Soha c. film képsorai aztán annyira erősek lettek, hogy Ábel nagybátyja beküldte az unalomból készült monodrámát a Magyar Telefonfilmes Fesztiválra, ahol beválogatták a legjobbjak közé. Ez pedig azt is jelenti, hogy Százados Ábel rövidfilmjét május 25-én Cannes-ban is levetítik, és versenyezhet a világ legjobb mobiltelefonon készült filmjeivel a felnőttek mezőnyében. (RTL Klub)