Charlize Theront megkeresték azzal, hogy nem alakítaná-e Wonder Woman anyját

Az idén 43 éves Charlize Theron a Watch What Happens Live című műsorban mesélte el karrierje egyik meghatározó pillanatát: a színésznőt azzal keresték meg pár éve, hogy lenne egy lehetőség a Wonder Woman című szuperhős-filmben, és amikor visszakérdezett, hogy mit is kell tudni pontosan erről a karakterről, közölték vele, hogy igazából az anyját kéne alakítani.

Fotó: Alberto E. Rodriguez/AFP

Mint Theron fogalmazott, ez erős példája annak, Hollywood hogyan csap arcon, ha elkezdesz öregedni. Wonder Woman szerepét amúgy a Theronnál kilenc évvel fiatalabb Gal Gadot kapta, míg az anyja szerepét végül a most 53 éves Connie Nielsenre osztották.

Theron elmondása szerint mára túl van a dolgon, de ez egy nagyon meghatározó pillanat volt a számára, pedig akkor, elsőre ez le sem esett neki. (Vulture)