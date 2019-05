Több mint 200 rakétát lőttek ki Izraelre a Gázai-övezetből

Szombaton kétszáznál több rakétát lőttek ki a Gázai-övezetből Izrael területére, amelyre válaszul izraeli harckocsik és harci repülőgépek támadásokat hajtottak végre a palesztin területet uraló Hamász radikális palesztin csoport katonai állásai ellen. A Hamász azzal fenyegetőzött, hogy szombat éjjel, vagy vasárnap további területekre terjeszti ki a támadásokat, köztük Tel-Avivra és környékére is.



Fotó: Abed Rahim Khatib/NurPhoto

A palesztin rakéták 70 százaléka lakatlan területen csapódott be, néhány tucatnyit belőlük megsemmisített az izraeli rakétavédelem, a többi lakott területen anyagi kárt okozott, és néhány embert megsebesített, illetve egy embert megölt.



A rakétatámadásokban egy 60 éves izraeli férfi, illetve négy palesztin, köztük egy nő és a kislánya halt meg. Gázai tisztviselők elmondása szerint a nő és gyermeke az izraeli támadásokban halt meg, míg Izrael szerint egy célt tévesztett palesztin rakéta ölte meg őket.

A most fellángolt támadásokat rövidebb tűzszünet előzte meg, mely az április elején tartott izraeli választásokkor lépett életbe. Jelenleg is komoly diplomáciai folyamatok zajlanak az ENSZ és Egyiptom irányításával, hogy egy hosszabb távú tűzszüneti megállapodás megszülethessen, de a hétvége eseményei is mutatják, hogy ennek most mennyire csekély az esélye.

Recep Tayyip Erdogan török elnök szigorúan elítélte szombat este egy Twitter-bejegyzésében, hogy az izraeli hadsereg aznapi gázai megtorló támadássorozatában lebombázta az Anadolu török állami hírügynökség helyi irodáját magába foglaló épületet.

Az Anadolu korábban jelentette, hogy az izraeli légierő öt rakétával romba döntötte a többemeletes épületet. A romokról egy videót is közzétett. A támadásban egyetlen újságíró sem sérült meg, mert az izraeliek előtte figyelmeztető lövést adtak le az épületre, és ennek hatására mindenki elhagyta azt.

Az izraeli hadsereg úgy számolt be az esetről, hogy lebombázta az épületet, amelyet szerinte a Gázai övezetet irányító Hamász palesztin radikális szervezet katonai hírszerzése és biztonsági szolgálata is használt. A hadsereg harckocsikkal és légierővel támadott mintegy 120 olyan célpontot, amelyet a Hamász vagy az Iszlám Dzsihád nevű iszlamista terrorszervezet létesítményének tartott, annak megtorlásaként, hogy palesztin fegyveresek mintegy 250 rakétával támadták Izrael területét szombaton.



Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter szintén a Twitteren azt írta: "Az iroda elleni támadás Izrael gátlástalan agresszivitásának egy újabb jele, ártatlanok elleni vak erőszakcselekményei pedig emberiesség elleni bűnök." A külügyminisztérium közleményben azzal a felhívással fordult a nemzetközi közösséghez, hogy ne hagyja válasz nélkül Izrael "aránytalan" megtorló csapásait a Gázai övezetben, valamint hogy gondoskodjon a feszültségcsökkentésről a térségben.



Az Európai Unió felszólította a gázai palesztin fegyvereseket, hogy azonnal hagyjanak fel az Izrael elleni rakétatámadásokkal, a felek között Kairóban közvetítő ENSZ-tisztségviselő pedig azt követelte tőlük, hogy tanúsítsanak önmérsékletet, és folytassák a béketárgyalásokat, amelyek az utóbbi hónapokban viszonylagos nyugalmat biztosítottak. Washington annyit közölt: támogatja Izrael jogát az önvédelemre.

Az AFP hírügynökség szerint az Anadolu irodájának megsemmisítése miatt fennáll a veszélye annak, hogy kiújul a konfliktus Törökország és Izrael között. Ankara a palesztinok ügyének egyik vehemens védelmezője, és a velük szembeni politikája miatt rendszeresen bírálja Izraelt. Ez azóta is így van, hogy a két ország - egy több évig tartó diplomáciai válság után - 2016-ban elsimította ellentétét. (MTI, BBC)