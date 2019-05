Kiszáradtak a tározók, vízkorlátozás jöhet Ausztrália nagyvárosaiban

Matt Ireson ausztrál farmer ellenőrzi, hogy van-e még víz a tartályában. Fotó: PETER PARKS/AFP

Vízkorlátozás bevezetésére kényszerülhetnek Ausztrália legnagyobb városaiban, Sydney-ben, Darwinban, Brisbane-ben és Melbourne-ben is, írja a Guardian. Idén szokatlanul száraz volt a nyár és az ősz is, így a nagyvárosok víztározói jelentősen leapadtak, sok már félig sincs tele. Sydney víztározói összesen 55 százalékon állnak - tavaly ilyenkor 73 százalékos volt a feltöltöttségük.

Pedig Sydney-ben már januárban, amikor 60 százalék alá csökkent a tározók feltöltöttsége, beindították a tengervizet sótalanító programjukat, de a helyzet ennek ellenére is tovább romlott. Amennyiben a tározók telítettsége 50 százalék alá esne, komoly vízkorlátozásokat vezethetnek be.

A városban amúgy már most is vannak korlátozások, locsolni például délelőtt tíz és délután négy között tilos.

Darwinban is jelentősen csökkent a tározók feltöltöttsége, pedig az ország legészakibb nagyvárosa trópusi éghajlatú. Mégis, míg tavaly 98 százalék volt a tározók feltöltöttsége, idén már csak 76 százalékos.

Az előrejelzések semmi jót nem ígérnek. Az idei március minden idők legmelegebbje volt, a szokatlan szárazság pedig az előrejelzések szerint az ősz hátralevő részében és télen is folytatódhat. (Via The Guardian)