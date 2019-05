A FIFA megerősítette, hogy a Chelsea egy éven át nem igazolhat senkit

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) fellebbviteli bizottsága is elutasította a Chelsea fellebbezését, amelyet azért nyújtott be a londoni klub, mert a szervezet kizárta a következő két átigazolási időszakból.

A FIFA szerdán közölte, hogy a bizottság fenntartotta a szervezet februárban hozott döntését, amellyel kapcsolatban márciusban már elutasították a Chelsea első fellebbezését.

A londoni klub az ismételt negatív döntés ellenére is reménykedhet még abban, hogy a nyári átigazolási szezonban - amely Angliában június 11-én kezdődik - nemcsak eladni, hanem vásárolni is tud. Ehhez az kell, hogy - a hasonló okból korábban már elmarasztalt topklubokhoz hasonlóan - a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) forduljon, és elérjék, hogy amíg folyamatban van az ügyük, addig ne lépjen életbe a büntetés. A FIFA bizottsága korábban arra utalt, hogy azt akarják, már idén nyárra is vonatkozzon a büntetés.

A Chelsea-nek nagyon fontos lenne, hogy idén nyáron igazolni tudjon. A klub kiharcolta a részvételt a Bajnokok Ligája következő kiírására, de jelentősen meggyengülhet, miután a nemzetközi sportsajtó hónapok óta arról ír, hogy legjobbja, Eden Hazard a szezon végén távozik, és a Real Madridhoz igazol.

A FIFA azért büntette meg az angol egyesületet, mert az 29 esetben vétett a 18 éven aluli külföldi futballisták szerződtetésének szabályai ellen, illetve számos szabálytalanságot követett el a regisztrációs eljárásban. A nemzetközi szövetség hasonló okokból a Real Madridot és az Atlético Madridot is megbüntette 2016 januárjában. Előbbinek a CAS-nál sikerült elérnie a határozat felfüggesztését, utóbbinak viszont 2018 januárjáig érvényben maradt az átigazolásokból történt kizárása. A Barcelonát 2014-ben hasonló okból szintén két idényre zárták ki az átigazolásból. (MTI)