Joseph Daul: Ha Orbán tovább becsmérli az EU-t, kidobjuk az Európai Néppártból

„„Ha Orbán folytatja, amit az utóbbi napokban csinál, akkor a kizárás következik, vagy ő maga lép ki, ez tőle függ.”

Ezt üzente Joseph Daul, az Európai Néppárt (EPP) elnöke a nagyszebeni informális EU-csúcs előtt tartott sajtótájékoztatóján – írja a Politico.

Orbán Viktor és Joseph Daul, az EPP elnöke Fotó: Wiktor Dabkowski/Picture-Alliance/AFP

Daul megvédte a párt választmányának márciusi döntését, ami kizárás helyett csak felfüggesztette a Fidesz tagságát, és egy 3 tagú bizottságot állított fel a magyarországi helyzet megvizsgálására.

Korábban nem volt szó határidőről, de Daul most azt mondta: a párt novemberi kongresszusa előtt döntenek a magyar kormánypárt jövőjéről.

Daul azt is mondta, Orbán és a Fidesz tagjai „szabad emberek”, és ha ki akarnak lépni, akkor „a Néppárt tiszteletben tartja a demokráciát”.

Nagyszebenben csütörtökön ülnek össze az EU vezetői (Theresa May kivételével), hogy az EU jövőjéről és az EP-választásokról tárgyaljanak. Az EPP a csúcs előtt szokásosan találkozót is tart, amire a felfüggesztés miatt Orbánt nem hívták meg. (Politico via HVG)