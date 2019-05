Meglett a Stonehenge évtizedek óta elveszettnek hitt darabja

Robert Phillips a Van Moppes nevű gyémántvágó cég munkatársaként dolgozott, és ebben a minőségében részt vehetett a Stonehenge restaurálásában 1958-ban, mikor az építmény 3 nagy ledőlt kőelemét állították fel újra. Azért kellett ehhez a Van Moppes segítsége, mert a köveket úgy állították fel, hogy lyukakat vágtak rajtuk, és a lyukakba vasrudakat illesztettek.

Az egyik lyukból kiszedett vágat maradt Phillipsnél, aki magával vitte a követ akkor is, amikor családjával az Egyesült Államokba költözött. A 108 centi hosszú és 3 centi széles kőhenger megjárta New Yorkot, Kaliforniát és Illinois államot, a most 90 éves férfi azonban úgy döntött, ideje visszajuttatni a rudat a származási helyére, ezért át is adta azt a Stonehenge mellett a legtöbb angol műemlékért felelő English Heritage-nek.

Szakemberek szerint a rúd segíthet meghatározni a nagyobb kövek pontos származási helyét is, ezt ugyanis néhány kőnél még homály fedi. Ha pedig sikerül meghatározni, pontosan honnan származnak, könnyebben rájöhetnek arra is, hogyan szállították őket mostani helyükre több ezer évvel ezelőtti kezdetleges megoldásokkal. (Telegraph)