20 ezer család vásárolja vissza az otthonát a Nemzeti Eszközkezelőtől

Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter csütörtökön közölte: az időarányosan csütörtökig beérkezett és feldolgozott nyilatkozatok alapján a Nemzeti eszközkezelő programban részt vevők 65 százaléka, közel 20 ezer család kapja vissza otthonát annak köszönhetően, hogy a bankok által hiteltartozás miatt elvett lakásukat korábban az állam megvásárolta és most kedvezményes feltételekkel adja vissza.



A miniszter közleménye szerint a kormány az eszközkezelőn keresztül hét év alatt 36 ezer család ingatlanát vásárolta meg.

A visszavásárlást biztosító intézkedés 32 500 családot, több mint 150 ezer embert érint. Ők úgy menekülhettek meg többmilliós hiteltartozásuktól, hogy az állam az Otthonvédelmi akcióterv részeként, 2011-ben elindított Nemzeti eszközkezelő program keretében megvásárolta a lakásukat és lehetővé tette számukra, hogy bérleti díj fejében otthonukban maradhassanak.

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. február 20-tól március 31-ig tájékoztató leveleket küldött ki az érintetteknek, akiknek 60 napon belül kellett, illetve kell nyilatkozniuk arról, hogy egy összegben vagy részletfizetéssel vásárolják vissza lakásukat, esetleg továbbra is bérlők maradnak. Az eddig beérkezett nyilatkozatok alapján az érintettek 90 százaléka szeretne élni a visszavásárlás lehetőségével. A közlemény szerint a részletfizetés a legkedveltebb konstrukció (71 százalék), de jelentősnek tekinthető (19 százalék) az egyösszegű visszavásárlási kérelem is. (via MTI)