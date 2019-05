Ember nem ült annyit börtönben fű miatt, mint ez a kubai menekült

39 év után szabadult börtönéből Antonio Bascaro, aki ezzel világrekorder lett: senki nem ült nála hosszabb ideig börtönben nem erőszakos kábítószeres bűncselekmény miatt. A most 84 éves Bascaro a kommunizmus elől menekült Kubából az Egyesült Államokba. Az egykori vadászpilóta a hetvenes években egy floridai drogcsempészbandának dolgozott, amely összesen 270 ezer kiló marihuánát csempészett az országba Kolumbiából.

Bascaro most, csaknem négy teljes évtizeddel bebörtönzése után szabadulva akár még be is térhetne a Miamiban időközben megnyílt marihuánaboltok egyikébe.

A szabadulással még nem oldódott meg Bascaro élete. A férfi nem szerzett állampolgárságot, így elvben akár ki is toloncolhatják. Ez tragikus következményekkel járhat, mivel Kubában akár újra el is ítélhetik, mert harcolt Castro ellen és emigrált az országból. (Via BBC)