A külügyminisztérium bekérette Svédország nagykövetét, mert a svéd miniszterelnök a magyar szólásszabadság miatt aggódott

Orbán és Tusk mellett balra Stefan Löfven svéd miniszterelnök Fotó: Virginia Mayo/AP

Bekérette Svédország budapesti nagykövetét Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára - tudatta a KKM pénteken az MTI-vel. Az államtitkár hangsúlyozta: hazugnak tartják a svéd miniszterelnök szerdai Magyarországot bíráló kijelentéseit.

„A svéd miniszterelnök alaptalan vádaskodásait a leghatározottabban visszautasítjuk” - áll a KKM közleményében, amely szerint Stefan Löfven svéd miniszterelnök szerdán a parlamentben azt mondta: „az EU többek között kereskedelmet és szabad mozgást foglal magában, ami nagyon jó, de az unió valójában demokratikus államok közössége is. Ezek olyan országok, amelyek tisztelik az emberi jogokat, a szólásszabadságot, a jogállamisági elveket, a szabad médiát, a szabad kutatást, és ezek az értékek most néhány tagállamban veszélyben vannak - Lengyelországban, Romániában, Magyarországon. A politika megzabolázza a médiát és egyetem(ek)et kényszerít bezárásra. Most egy szélsőjobboldali hullám van, és a jobboldali szélsőséges pártok a saját céljaikra kívánják használni az EU-t, ezektől az államoktól inspirálva”.

A magyar kormány azonban átlát a szitán, közleményük szerint a svéd kormány „bevándorláspárti, azért bírálnak minket, mert nemet mondtunk a migrációra”. Ez minden konfliktus alapja - tették hozzá. „Magyarország jövőjéről a magyar emberek döntenek, és nem a svéd kormány” - szögezték le, kiemelve: a magyar emberek kétharmados többséggel választották meg tavaly áprilisban az Orbán-kormányt, „ezt még a svéd miniszterelnöknek is tiszteletben kell tartania”.

A kis diplomáciai incidens nem előzmény nélküli: Stefan Löfven miniszterelnök egy hónapja elfogadhatatlannak nevezte, hogy Magyarország az EU kohéziós politikájának az egyik legnagyobb nyertese, de közben az ország kormánya blokkolja a menekültügyi szabályozás megoldását, és nem teljesíti az EU-s kötelezettségeit sem.

Még egy hónappal korábban pedig Szijjártó Péter kérette be a nagykövetet, mert a szociális ügyekért felelős svéd miniszter azt írta a Twitteren, hogy ami nálunk történik, az riasztó, és a magyar politika bűzlik a '30-as évektől.