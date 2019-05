Hiába épített vállalatbirodalmat az elnöksége alatt, Mugabe most mégis elárverezi a limuzinját és a traktorjait

A 95 éves volt elnök lemondását a hadsereg kényszerítette ki 2017 novemberében, miután 37 évig állt a Zimbabwe élén. De persze azt sikerült kialkudnia, hogy mentesüljön a felelősségre vonás alól az esetleg nyilvánosságra kerülő szabálytalan vagy törvénybe ütköző ügyeiért. Akkor úgy tűnt, hogy úgy él majd, mint Marci Hevesen, mivel elnöki nyugdíjat, bánatpénzt és kocsiflottát is ígértek neki.

Robert és Grace Mugabe 2017. november 8-én a kormányzó Zanu-PF főhadiszállása előtt Fotó: JEKESAI NJIKIZANA/AFP

Most azonban úgy tűnik, a család pénzzavarba kerülhetett, mivel az állami tulajdonú Herald jelentése szerint szombaton Robert Mugabe több járművét is árverésre bocsátották. A hirdetményben több mint 30 járművet kínáltak, köztük egy Mercedes Benz C osztályú limuzint és Ford Rangereket is. De voltak a listán lószállítók, traktorok, motorok és tárcsák is a Mugabe család birtokáról.



Egyelőre nem tisztázott, miért kell eladni a járműveket, de a Herald megemlíti, hogy a Mugabe család vállalatbirodalmának, amit a 37 éves elnöksége alatt építettek fel, rengeted adóssága és pere van. (BBC)