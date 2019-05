Kövér László számításai szerint 2010 óta több mint 2,3 milliárd euróval támogatta az állam az egyházakat

Az országgyűlés elnöke csütörtökön a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeit megtekintő bíborosoknak és a püspöki konferenciák képviselőinek arról beszélt a parlamentben, hogy a magyarok számára lelkileg és történelmileg is olyan forrást jelent a kereszténység, amiből mindenük fakad.

Kövér László, az országgyűlés elnöke köszönti a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeit megtekintő bíborosokat és a püspöki konferenciák képviselőit a Parlamentben Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Kövér László kitért arra is, hogy a magyar állam 2010 óta több mint 2,3 milliárd eurónak megfelelő költségvetési pénzt fordított az egyházak támogatására, csaknem 100 millió eurót a Magyarország határain kívül élő, Kárpát-medencei magyar ajkú keresztény egyházi közösségek támogatására, amelyek révén - többek között - kevesebb mint egy évtized alatt 120 új templom épült, 2800 pedig megújult Magyarországon és a Kárpát-medencében.

Közölte, 2016 óta csaknem 30 millió eurót fordítottak a Hungary Helps program keretében a világ különböző pontjain üldözött, vagy veszélynek kitett keresztényeknek a szülőföldjükön való megsegítésére.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust 2020. szeptember 13-20. között rendezik Budapesten.