Vissza kell vennie az ügyészségnek a férfit, akit a Facebook-posztjai miatt rúgtak ki

Pénteken a munkaügyi bíróságon első fokon pert nyert az ügyészséggel szemben Pap Balázs korábbi ügyész, akit három Facebook-posztja miatt rúgtak ki, írja az Index. A posztok miatt tavaly, az országgyűlési választás másnapján kapta az értesítést, hogy fegyelmi eljárás indul ellene, aminek a végén kirúgták.

Békemenet és a birkák

A lap beszámolója szerint Pap egyik kifogásolt posztja az volt, amikor tavaly március 15-én - amikor épp a legutóbbi Békemenetet tartották - azzal a szöveggel osztott meg egy birkákat ábrázoló képet, hogy „a mai ünnepről ennyi fog megmaradni nekem. Itthon is maradtam, alszom, filmet nézek, elvagyok. Remélem jövő ilyenkor már kedvem lesz kimenni”.

Erről a bíróság pénteken megállapította, hogy ez egy magánéletben tett poszt, az ügyész nem valósított meg vele politikai tevékenységet, és ebből nem lehet megállapítani azt, hogy ez a véleménynyilvánítás a munkájára hatással lennének, illetve hatással lennének az ügyészség függetlenségére.

Összefogás

A bíróság szerint szintén a véleménynyilvánítás szabadsága alá esik az a poszt is, amin összefogó kezek láthatók, minden kézen egy-egy ellenzéki párt logójával.

Kósa védekezése

Viszont a harmadik posztja már problémásabb volt, amiben azzal a szöveggel osztott meg egy cikket Kósa Lajos mentegetőzéséről a csengeri örökösnő ügyében, hogy „Nos, minden »vádlott« maga választja meg a védekezése sorvezetőjét, maximum kiröhögjük. Hajrá... Ja, és április 8.”

A bíróság szerint a privát Facebook-oldalon megosztott posztok nem jelentettek nagy nyilvánosságot, ám az ismerősi körből kiderült, hogy ismert volt, hogy ügyészként dolgozik, ezért a poszt sértette a hivatás tekintélyét. Még akkor is kifogásolható lett volna ebben a formában, ha nem egy konkrét ügyre vonatkozik.



A bíróság végül arra jutott, hogy az ügyész a fenti posztok közül az egyikkel valóban fegyelmi vétséget valósított meg, de a kirúgás nem állt ezzel arányban. Az ügyésznek egyrészt ugyanis nem az volt a szándéka, hogy azok az ügyészség érdeksérelmével járjanak, másrészt a posztok kisebb körben és csekélyebb mértékben jártak a hivatás tekintélyének megsértésével.

Az elsőfokú ítélet szerint ügyészségnek továbbra is alkalmaznia kell Pap Balázst az eredeti pozíciójában. A kirúgásról szóló döntést most egy fizetési fokkal való visszaléptetésben állapították meg. Valamint kötelezték az ügyészséget 7 millió forintnyi elmaradt illetmény, ruhapénz és cafetéria megfizetésére, valamint az ügyésznek megítéltek egymillió forint sérelemdíjat is. Ugyanakkor az elsőfokú ítélet ellen mindkét fél fellebbezhet. (via Index)