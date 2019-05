A magyarországi termelést csökkentheti a Mercedes és a BMW

Kartelleljárás, csökkenő eladások, új technológiákra való átállás: megszorításokra kényszerülhetnek a nagy német autógyárak, köztük a BMW és a Daimler is, írta vasárnap a Handelsblatt német üzleti lap. A Portfolió szemléje szerint a két cég emiatt csökkentheti a Magyarországra tervezett beruházásait, és termelését is, amik komolyan hathatnak a magyar gazdaság mutatóira. A német lap szerint a BMW debreceni gyárépítéséről már most intenzív tárgyalások folynak a háttérben. Az alapkőletétel dátuma egyelőre biztosnak látszik, de hogy valóban akkora üzem létesül-e, mint amekkora az eredeti tervekben szerepelt, még nem dőlt el. A Handelsblatt szerint a márka pénzügyigazgatója, Nicolas Peter már több figyelmeztetett a kiépülő túlzott kapacitások veszélyére.