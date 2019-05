Fucsovics lefotózta a labdanyomot, amit benn látott a bíró, és amivel kikapott

Vasárnap Fucsovics Márton a 64 között búcsúzott a római ATP tornától, miután a 14. kiemelt grúz Nikolaz Bashasvili 6-1, 7-6-ra legyőzte őt. A meccs utóélete viszont még nem ért véget, ugyanis az utolsó pont Fucsovics szerint nem volt érvényes.

A grúz játékos a tie break-ben négy meccslabdához jutott. 6-2-nél az első szervát elrontotta, és jött a másik, ez azonban (Fucsovics szerint és a vonalbíró szerint is) hosszúra sikeredett volt, így neki járt volna a pont.

A játékvezető azonban bent látta, felülbírálta a vonalbírót, ellenőrizte a salakon is a nyomot, és hiába méltatlankodott a magyar játékos, így is a grúznak ítélt. Bashasvili második adogatásból befejezte a meccset.

Fucsovicsot annyira feldühítette az eset, hogy fotót készített a nyomról. Ezt azóta több profi teniszező is megosztotta a közösségi médiában. A rajongók ezután levelekkel lepték el Fucsovicsot, kikövetelve valósággal, hogy ossza meg a képet. Úgyhogy aztán a kép végül fel is került az Instagramra, és a többség Fucsovicsnak adott igazat. Most nagy vita kerekedett abból, hogy a salakpályán is be kell vezetni a labda nyomát számítógépes technikával rekonstruáló sólyomszem-technológiát, többek közt a kanadai Denis Shapovalov is emellett érvelt a Twitteren. (Baseline)