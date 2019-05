A francia idegenlégióban szolgált a Legújabb Magyar Gárda, vagyis a Nemzeti Légió új vezetője

A hagyományos magyar történelmi humor jegyében a francia idegenlégió egykori zsoldosa, Födelmesi László vezeti a Horthy-féle egykori Nemzeti Hadseregre emlékezve Nemzeti Légiónak elkeresztelt, sűrű trianonozások közepette bemutatott új lakossági erőszakszervezetet. Amit, ha nem jogutód is, nem titkoltan a betiltott Magyar Gárda szellemi utódjának szán a Mi Hazánk Mozgalom.



A humor nem állt meg itt. Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke ugyanis keddi sajtótájékoztatójukon azt magyarázta, hogy a Horthy-féle hadsereg emlékére, annak 100 éves évfordulóján, június elsején, szintén Szegeden fog hivatalosan megalakulni a Légió. Csakhogy a Nemzeti Hadsereget Horthy 1919. június 6-án hozta létre egy rendelettel, Károlyi Gyula kormányának tagjaként. Június elsején nem történt semmi különösebb, hacsak nem arra gondoltak Toroczkaiék, hogy a Vasi Vörös Hírlap aznapi száma megírta, miszerint



“Fischer Ignác feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, azért, hogy a Belsikátoron lévő imaházban ellopta imaköpenyét és imaszíját, melyek mintegy 800 koronát képeznek. A vörösőrség kinyomozta, hogy a tettes Scheiner Mór galíciai menekült, aki élelmezés végett járt Szombathelyen, azóta eltűnt, mint a kámfor, miután hitsorsosát sem átallotta meglopni.”

Szóval a Nemzeti Légió hivatalosan még nem alakult meg, de most azért bemutatták az egyenruháját és leendő vezetőit.

Az új masírozó egyesületbe hiába csábítják az egykori Magyar Gárda tagságát, annak egyenruhája radikálisan szakít a korábbi “Árpád-sávos pincér” fazonnal. A Nemzeti Légió díszegyenruhája egy klasszikus terepszínű katonai gyakorlóra hajaz, amihez szintén terepszínű pólót, sildes sapkát és kissé gyógyászati segédeszközre emlékeztető, a majdnem teljes felkart elfedő karszalagot húznak, rajta a Légió címerével, ami egy ezüst szárnyakkal felturbózott magyar címer, felette a NEMZETI LÉGIÓ, alatta a SZEGED felirattal. A címer messzebbről úgy néz ki, mintha két ezüstszínű tobzoska mászná meg a jól ismert magyar címert jobbról-balról.



A mellette-mögötte feszítő hat légiós társaságában Toroczkai baromira emlékeztetett valamire. Nagy sokára jöttem rá, hogy pont úgy néztek ki, mint a Public Enemy tagjai az S1W nevű terepruhás gengjükkel pózolva:



A Légió legfontosabb céljai Toroczkai elmondása szerint az önvédelem, a hagyományápolás és a honvédelmi alapismeretek oktatása fiataloknak, amire vagy három-négyszer visszatértek.

Akcióban a dublini jobbikos giroszos

A Nemzeti Légió egyesületi formában alakul meg, ha megkapja a jóváhagyást. A 444 kérdésére Toroczkai azt mondta, hogy van jogi megoldásuk arra, hogy ne tiltsák be őket azonnal, mint a Gárdát, de nem árulta el, mi az. Az elszánt arccal bemutatott masírozás mellett a terveik szerint kilakoltatásoknál is meg fognak jelenni, ezen kívül részt akarnak venni az árvízvédelemben is. A Légiót olyan, kettős tagságot megengedő ernyőszervezetnek szánják, ami integrálni tud egy rakás hasonló radikális alakulatot, mint mondjuk a 64 Vármegye vagy a Farkasok, miközben olyan "stratégiai szövetségesük" is lesz, mint a Betyársereg.



Dorogi György immár girosz nélkül

A Légió ötlete egy igazi multikulturális vállalkozótól, vagyis attól a szegedi születésű Dorogi Györgytől származott, aki a Magyar Gárda ősalapítói közé tartozott, majd kilenc évig élt a családjával Írországban, ahol előbb szakács volt, aztán saját giroszozója lett Spartan Greek Food néven, miközben a Jobbik dublini alapszervezetét gondozta, hogy utána átigazoljon a Mi Hazánkba. Az nem volt világos, hogy szakácsként beszélt-e arról, hogy a Légió szervezésekor fel akarják használni a Gárda gerincét.



A 444 kérdésére az is kiderült, hogy a légiósoknak tagdíjat kell fizetniük és maguknak kell megvenniük az egyenruhát is, de csak azután, hogy átmentek egy bonyolult felvételi eljáráson, ami során kiderül, miben tudják a leghatékonyabban segíteni a megfélemlítő masírozás ügyét. De Dorogi szerint azért nem a ruha a lényeg, mert azt be lehet tiltani, hanem az egység, amit nem lehet.