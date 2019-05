Egy UEFA-bizottság kérni fogja a Manchester City eltiltását egy BL-szezontól

Az európai labdarúgó-szövetség eltilthatja egy Bajnokok Ligája-szezontól a Manchester City-t, miután bizonyítottnak látja, hogy a futballklub megsértette a gazdasági fair play-szabályokat. (2011-ben vezették be a Financial Fair Play-t, hogy megakadályozzák a klubok eladósodását és a sportszerűtlen pénzügyi versenyt.)

A New York Times azt írja, hogy a Manchester City az elmúlt pár évben többször is majdnem kiérdemelte a büntetést a maszatolásaiért, most viszont egy független UEFA-bizottság, ami egy év nyomozás után a számlák alapján súlyos szabálytalanságokat talált, javasolni is fogja az UEFA-nak a kizárást.

A Manchester City közölte: nem követtek el semmit, legális szponzori és nem mesterségesen túlárazott támogatói szerződéseket kötöttek, többnyire katari befektetőkkel. Ha lesz eltiltás, a csapat még fellebbezhet, a végső szót a Nemzetközi Sportdöntő-bíróság mondhatja ki.

Haldun al-Mubarak, a Manchester City elnöke és Josep Guardiola edző Fotó: Paul Greenwood/Backpage Images/DPPI

Tavaly derült ki a Football Leaks-szivárogtatás után, hogy a katari olajmágnások hogyan csicskáztatták az európai foci vezetőit, a botrányban a FIFA elnöke is érintett volt.

A Manchester City idén hatodjára lett angol bajnok, és a főtáblán indul a következő BL-ben. (NYT)