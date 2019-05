Kövér László a média agymosó hatásának tudja be, hogy több embert érdekel a klímaváltozás, mint a bevándorlás

Kövér László, az Országgyűlés elnöke kedden lakossági fórumot tartott Siófokon.



Elmondta, hogy a május 26-i európai parlamenti választáson nem pártokról döntünk, hanem jövőt választunk magunknak. Majd hozzátette, hogy ez a jövőválasztás ugyanakkor pártokon keresztül valósul meg.

„Azt döntjük el, hogy olyan európai vezetést választunk, amelyik fontosnak tartja a kereszténység európai alapjainak megtartását, (...) vagy olyat, amelyik egyfajta tömeges ember- és kultúracserében látja a kontinens jövőjét." - mondta.

Szerinte az emberek Európa-szerte a bevándorlást és a terrorveszélyt tartják a legfontosabb kérdésnek, de a "főáramú, Brüsszelt is uraló" politikusok óriási erőfeszítéseket tesznek azért, hogy ehelyett a jogállamiság, "a kelet-európai országok hálátlansága" vagy a klímaváltozás legyen a választás tétje.

Kövér idézte egy friss felmérés eredményét, amely szerint Németországban az emberek 32 százaléka már a klímaváltozást tartja a legfontosabb kérdésnek, a bevándorlás pedig csak 31 százalékon áll, ami a magyar országgyűlés elnöke szerint a "független és pártatlan média agymosó hatása" miatt van.

Fotó: Mészáros János/MTI/MTVA

Kövér kitért a babaváró támogatásnak a brüsszeli vizsgálatára is, ami a magyar kormány szerint támadás alatt van, de az Európai Bizottság erről nem tud semmit, csak azt, hogy a magyar kormány fordult hozzájuk előzetes egyeztetést kérve a hitelprogramról, ők viszont még nem alakították ki az álláspontjukat.

"Perverz és aljas dolog", amit "saját európai fajtájukkal szemben cselekednek" - beszélt a témáról Kövér László a fórumon.

Megfogalmazása szerint "mintha el akarnának bennünket pusztítani mások kedvéért. Ahelyett, hogy azon gondolkodna Európa, hogyan lehetne a családok biztonságát helyreállítani, (...) tömeges lakosságcserével próbálják meg gyökértelenné tenni Európa minden országának társadalmát."

Kövér azt is megemlítette, nem mindegy, hány mandátuma lesz a Fidesznek a választás után. Ha 15 képviselőt küldhetnek az EP-be, az azt is jelentené, hogy az Európai Néppárton belül az erőviszonyok a Fidesz javára billennek el - mondta. (via MTI)