Az ipari lobbi megpróbálja felvizezni az európai vizeket védő uniós szabályozást

Az EU egyik legambiciózusabb terve szerint a tagállamoknak 2027-re garantálniuk kéne, hogy természetes vízeik "jó állapotban" legyenek. A Guardian értesülései szerint az előremutató környezetvédelmi szabályozás most komoly veszélyben van, mert nagy ipari lobbizás indult be a szabályozás felhígítására. A bányászati, mezőgazdasági, áramtermelő és vegyipari lobbisták pedig támogató tagállamokat is találtak, Németország, Hollandia, Belgium, Luxemburg és Finnország is melléjük állt.

A szabályozást felvizezni akarók érvei szerint jelen formájában a tervezet "súlyosan negatív hatással lenne a befektetésekre", a mezőgazdasági lobbisták pedig azon siránkoznak, hogy ha meg kell téríteniük az okozott szennyezés árát, az elviselhetetlen költségeket jelentene neki.

A környezetvédők szerint viszont élet-halál kérdése a vizeink védelme. "A klímaváltozás gyorsulásával ez valóban élet-halál kérdéssé válhat, például az Ibériai-félszigeten, ahol ha a jelenlegi mértékben használják továbbra is a vizeket, mire beüt a nagy szárazság, már egyáltalán nem maradnak tartalékaik" - mondta Ariel Brunner, a Birdlife Europe szakértője a Guardiannak.

A Guardian értesülései szerint a lobbisták pártjára állt tagállamok most azzal próbálnak érvelni a szabályozás felhígítása mellett, hogy azzal valójában csak megvalósíthatóvá vállnak a kitűzött célok. Brunner szerint ez úgy igaz, hogy a célok elérhetősége érdekében az "egészséges" kifejezés meghatározását olyan mértékben terjesztik ki, hogy az az "egészségtelent" is magába foglalja. (Via The Guardian)