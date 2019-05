Beperli a rendőrséget a félkezű amerikai férfi, mert a bokájához bilincselték a csuklóját

Randy Schoonover , korábbi nyugat-virginiai szenátor pert indított az állam rendőrsége ellen, mert amikor 2018-ban letartóztatták, a lábához bilincselték a kezét, és a férfi szerint ezzel túlzott erőszakot alkalmaztak vele szemben. A rendőrök azért bilincselték meg így, mert az expolitikusnak csak egy keze van, így a két csuklójának összebilincselése nem volt megoldható.

A most 65 éves férfit tavaly azért tartóztatták le, mert okmányok nélkül vezetett. A védőügyvédje szerint mellkasi fájdalmai voltak, ezért elautózott a testvéréhez, és meg akarta kérni, hogy vigye be a kórházba. Mikor megérkezett, akkor kérte egy járőr az okmányait, de ezeket ugye nem tudta átadni. A férfi megkérte a járőrt, hogy engedje be a házba legalább egy aszpirinért, és a járőr ennek a kérésnek eleget is tett. Schoonover a házból felhívta egy ismerősét a helyi bíróságon, és megkérte, hogy maradjon benn aznap a munkahelyén minél tovább, mert lehet, hogy bíróság előtt fog kikötni. Kilépve elmondta a járőrnek, hogy telefonált a bíróságra, és Schoonover elmondása szerint a járőr erre anélkül, hogy elmondta volna, miért teszi, letartóztatta, és a kezét a bokájához bilincselte.

Schhoonover ügyvédje szerint a járőrnek erre semmi oka nem volt, hiszen védence egyáltalán nem viselkedett erőszakosan.

Schoonover egyébként 1989 és 1999 között volt tagja a szenátusnak, később viszont 14 hónapot börtönben töltött, miután kiderült róla, hogy kenőpénzt fogadott el. (Independent)