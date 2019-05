Erdogan szerint eldöntött kérdés, hogy orosz légvédelmi rendszert vesznek

"Nem lenne etikus", sőt, kifejezetten erkölcstelen volna, ha Törökország kihátrálna az Oroszországgal kötött fegyverüzletből, jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök, "lezárt ügynek" minősítve azt, hogy országa Sz-400-as légvédelmi rakétarendszert vásárol.

Törökország a NATO tagja, az orosz légvédelmi rendszer beszerzése ezért jelenthet problémát. Az ugyanis az amerikaiak szerint nem integrálható a NATO rendszerébe. Az amerikaiak azt is felvetették, hogy ha a törökök megvásárolják az Sz-400-asokat, akkor felülvizsgálják, hogy részt vehetnek-e egyáltalán az F-35-ös programban.

Erdogan a jelek szerint nem veszi annyira komolyan az utóbbi fenyegetést, szerinte "előbb vagy utóbb megkapjuk az F-35-ösöket".

A török elnök azt is jelezte, hogy Moszkva és Törökország közösen fog gyártani Sz-500-as rakétarendszereket. Ezzel kapcsolatban a TASZSZ hírügynökség idézte Szergej Csemezovot, a Rosztyeh orosz állami cég vezetőjét, aki május elején azt mondta: "Mi csak üdvözölhetjük Törökországnak azt a szándékát, hogy partner legyen az Sz-500-as projektben."

Ez utóbbi bejelentése nagyjából meg is magyarázza, hogy az amerikaiak miért ódzkodnának az Sz-400-as rendszer beszerzése után F-35-ösöket adni Törökországnak, ha az aztán a törökök a géppel szerzett tapasztalataikat az oroszokkal közös rakétarendszerük fejlesztéséhez is használhatnák. (Via MTI)